Родри: «Хотелось бы, чтобы однажды «Золотой мяч» выиграл опорник»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри надеется, что в будущем игрок его амплуа сможет выиграть «Золотой мяч».

Испанский опорный хавбек был ключевой фигурой в команде Хосепа Гвардиолы, выигравшей Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии в прошлом сезоне. Родри был номинирован на «Золотой мяч» – 2023, но занял пятое место в итоговом рейтинге, уступив Лионелю Месси, Эрлингу Холанну, Килиану Мбаппе и Кевину де Брёйне.

«Мы все мечтаем об этом. Я был бы рад, если бы опорный полузащитник такого плана, как я, смог выиграть эту награду. Это многое значило бы как для самого победителя, так и для молодых игроков, которые хотят играть в этой роли. Так опорники смогли бы ощутить, что признания можно удостоиться не только за голы или яркие действия.

Впрочем, я доволен своим местом в прошлогоднем рейтинге – теперь я могу назвать себя пятым лучшим игроком в мире», – заявил в интервью France Football Родри.