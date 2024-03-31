Эдегор высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

По словам полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, в борьбе за титул чемпиона Англии может произойти всё, что угодно.

Об этом норвежец заявил после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

- Предстоит пройти долгий путь. До конца сезона может произойти так много всего. Посмотрим, - приводят слова норвежца британские СМИ.

Эдегор в текущем сезоне АПЛ принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счёт шесть голов и столько же ассистов.

В турнирной таблице на первом место располагается «Ливерпуль» Юргена Клоппа, набравший 67 очков. Следом за «красными» идут «Арсенал» и «Манчестер Сити», у которых 65 и 64 очка соответственно.