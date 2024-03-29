Артета высказался о Гвардиоле

В воскресенье в Премьер-лиге пройдёт битва между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Главный тренер «канониров» Микель Артета сказал несколько слов о рулевом «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Моё восхищение и мои чувства к нему не изменились. Он – лучший тренер в мире. Мне нравилось работать в его штабе, и это останется навсегда. Но что-то меняется. Ты не чувствуешь себя иначе по отношению к этому человеку, но в профессиональном плане действуешь по-другому. Наверное, я бы предпочёл противостоять другому тренеру, к которому у меня нет подобных чувств. Но мы оба хотим побеждать и боремся за это», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» стартует 31 марта в 18:30 по московскому времени. На текущий момент «горожане» занимают третье место в таблице АПЛ, а «канониры» - первое. При этом между командами всего лишь один балл.