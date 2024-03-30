Переход Мбаппе в «Реал» лишил английский топ-клуб надежд на трансфер Хави Симонса

В «Пари Сен-Жермен» готовы сделать ставку на Хави Симонса после ухода Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе покинет ряды парижан по окончании сезона – он вот-вот подпишет контракт с мадридским «Реалом». Как уже сообщалось ранее, в связи с уходом звёздного француза в «ПСЖ» готовы довериться молодому Симонсу, ныне выступающему за «РБ Лейпциг» на правах аренды. По информации Mirror, побороться за 20-летнего нидерландца планировал лондонский «Арсенал», однако теперь у «канониров» практически нет шансов подписать перспективного игрока – в «ПСЖ» сделают всё для его сохранения грядущим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хави Симонса в 80 млн евро. Трудовой договор футболиста с парижским грандом рассчитан до 2027 года.