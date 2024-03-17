Фоден: «Бернарду Силва — один из лучших, с кем я играл»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своём одноклубнике Бернарду Силве.

— Мне очень приятно играть рядом с ним, ведь это один из лучших футболистов, с которыми я когда-либо играл. Это очень умный игрок. Он потрясающе управляет игрой. Играть с ним – одно удовольствие, — приводит слова Фодена пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне Силва принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.