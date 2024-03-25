Уокер назвал лучшего правого защитника в мире

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, кого из коллег по амплуа считает лучшим в мире. Выбор англичанина остановился на Даниэле Карвахале из мадридского «Реала».

«Думаю, Карвахаль заслуживает признания за то, как выступает за мадридский «Реал». Он очень долго демонстрирует топовый уровень. Я думаю, его нельзя недооценивать», – цитирует Уокера Madrid Zone.

Уокер в нынешнем сезоне отметился двумя результативными передачами в 26 матчах в Английской премьер-лиге. Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, когда перебрался из лондонского «Тоттенхэма».