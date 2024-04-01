Игрок «Манчестер Сити» упрекнул «Арсенал»  

Футболист «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался после ничьей с «Арсеналом» (0:0). По словам швейцарца, соперники использовали тактические фолы при обороне.

«Когда мы их обыгрывали, иногда они нас останавливали фолами. Когда судья не предпринимал никаких действий, это тяжело. Я не понимаю этого», - сказал Аканджи после матча.

В то же время Аканджи дал понять, что его претензии больше адресованы рефери.

«Были некоторые решения и против «Арсенала», когда я не понял, почему судья дал фол. Я не понял некоторых решений, но мы все равно должны были забивать», - высказался футболист.