«Манчестер Сити» потерял защитника перед игрой с «Арсеналом»

На выходных в Английской премьер-лиге пройдёт большой матч – «Манчестер Сити» сыграет против «Арсенала». Столь важную игру может пропустить защитник «горожан» Мануэль Аканджи. Как сообщает Metro, футболист получил травму в расположении национальной сборной Швейцарии.

В сезоне 2023/2024 Мануэль Аканджи провёл 34 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдёт в воскресенье, 31 марта. На текущий момент «горожане» занимают в турнирной таблице чемпионата Англии третье место (63 очка), а «канониры» - первое (64 очка).