Эдегор: «Арсенал» хотел получить три очка в матче с «Манчестер Сити»

Футболист лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о ничьей с «Манчестер Сити» в 30-м туре чемпионата Англии.

Матч прошёл на стадионе «Этихад» и завершился со счётом 0:0.

- Очевидно, что мы хотели получить три очка и приложили для этого все усилия. Но мы сделали недостаточно, поэтому заработали один балл и двигаемся дальше.

Нам приходилось много защищаться, немного больше, чем мы планировали. В определенные моменты, когда у нас были контратаки, мы создавали моменты, но трудно удерживать мяч и наращивать темп, когда ты так долго обороняешься, - приводит слова норвежского полузащитника ВВС.

«Арсенал» имеет в своём активе 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Ливерпуль», у команды Юргена Клоппа 67 баллов.