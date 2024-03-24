Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес заинтересовал ещё два топ-клуба Английской премьер-лиги.

Как сообщалось несколькими днями ранее, на 23-летнего игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям Football Transfers, «красные дьяволы» готовы заплатить за бразильца 40 млн фунтов стерлингов (более 46 млн евро), однако провернуть трансфер будет непросто, поскольку на хавбека также претендуют «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

Жоао Гомес пополнил ряды «Вулверхэмптона» в январе 2023 года, перебравшись из «Фламенго» почти за 19 млн евро.

23 марта Гомес дебютировал за сборную Бразилии, выйдя в стартовом составе в товарищеской встрече с Англией (1:0).