Лапорта ответил, планирует ли «Барселона» трансфер Холанна

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере в команду нападающего Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити», которого ранее также связывали с трансфером в мадридский «Реал».

«Холанн? Вы всё путаете. Летом будет один или два трансфера, которые улучшат команду. Мы хотим пригласить игроков уровня Левандовски, Фелиша, Рафиньи, Торреса и Ямаля, которые выступают хорошо. Я не хочу трансфера, который мог бы разрушить всё то, что мы строим», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Если верить слухам, у Холанна летом активируются отступные, которые составляют в районе 150 миллионов евро. У «Барселоны» нет денег на трансфер подобного масштаба.