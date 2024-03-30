Родри прокомментировал свою 62-матчевую беспроигрышную серию

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о личной серии без поражений.

Испанец не проигрывает в составе «горожан» с февраля прошлого года – серия достигла показателя в 62 матча.

«Это следствие того, насколько хороша наша команда. Но единственная цель – трофеи, и я буду рад лишь в том случае, если мы их выиграем. Играя в таком клубе, как «Манчестер Сити», ты можешь выиграть 15-20 матчей подряд, мы уже доказывали это в прошлом.

Мы с семьёй и друзьями часто шутим о моей серии, но моё самое большое желание – чтобы это принесло нам трофеи по итогам сезона. Конечно, на личном уровне я доволен, что моя значимость для команды находит отражение в результатах», – приводит City Xtra слова Родри.