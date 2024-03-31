Гвардиола высказался о неудачах «Манчестер Сити» в играх с командами из топ-6

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о трудностях своей команды в матчах с соперниками из верхней части таблицы.

«Горожане» показывают не лучшие результаты в матчах с командами, занимающими места в верхней шестёрке Премьер-лиги: действующие чемпионы уступили «Арсеналу», дважды сыграли вничью с «Ливерпулем», проиграли «Астон Вилле» и поделили очки с «Тоттенхэмом»; исключением стал лишь «Манчестер Юнайтед», с которым команда Гвардиолы справилась дважды.

«Если говорить о том, как мы играли против команд из топ-6, то мы показывали хорошую статистику, – отвечает Гвардиола. – Мы выиграли оба матча с «Манчестер Юнайтед», а в домашних играх с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» мы играли невероятно хорошо, но не смогли победить. Я не обращаю внимания на то, находится ли соперник в шестёрке», – цитирует City Xtra Гвардиолу, высказавшегося в преддверии воскресного матча против «Арсенала».