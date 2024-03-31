Артета: «Арсенал» мог сыграть лучше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Манчестер Сити» в 30-м туре чемпионата Англии.

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась вничью со счётом 0:0.

- Ни в коем случае нельзя быть полностью довольным одним набранным очком. Я думаю, сегодня мы сделали большой шаг. У нас был опыт игры здесь в прошлом сезоне, и сегодня мы провели игру по-другому. «Арсенал» мог сыграть лучше, особенно с мячом в последней трети. Нам не хватало самообладания, у нас было несколько опасных моментов, - приводит слова испанского специалиста BBC.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице за восемь туров до окончания чемпионата. «Манчестер Сити» идёт на третьей строчке, лидирует «Ливерпуль».