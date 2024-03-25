Уокер оценил уровень де Брёйне

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оценил уровень выступлений своего партнёра по команде Кевина де Брёйне, с которым вместе выступает с 2017 года.

«Кевин просто невероятен. Я играю с ним в одной команде на протяжение нескольких лет, что является большим удовольствием. Де Брёйне всегда чётко видит игру и находится на шаг впереди остальных. Перед тем, как получить мяч, он уже планирует своё следующее действие», – цитирует Уокера Five UK.

Напомним, де Брёйне почти полностью пропустил первую половину нынешнего сезона из-за травмы. Сейчас на его счету один гол и пять результативных передач в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.