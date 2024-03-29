Гвардиола: Для де Брёйне сезон складывается тяжело

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прояснил, в каких физических кондициях находится лидер команды Кевин де Брёйне.

- Он очень важен для команды. Для Кевина сезон складывается тяжело в связи с его травмами, он пропустил много матчей. Посмотрим, что будет дальше - передаёт слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Ранее специалист сообщил, что игру с «Арсеналом» в рамках 30-го тура АПЛ пропустят защитники «горожан» Джон Стоунс и Кайл Уокер.

Встреча между «горожанами» и «канонирами» пройдёт 31 марта и начнётся в 18:30 по московскому времени.

На счету 32-летнего де Брёйне в текущем сезоне 9 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил один гол и сделал пять ассистов на партнёров.