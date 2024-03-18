Юнгберг: «Арсенал» должен был выиграть Лигу чемпионов в 2006 году»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2006 года, где «канониры» проиграли каталонской «Барселоне». Напомним, команда Арсена Венгера в начале встречи осталась в меньшинстве из-за удаления вратаря Йенса Леманна. Тем не менее, «Арсенал» открыл счёт в матче, но в концовке второго тайма «Барселона» сделала камбэк и вырвала победу.

«Этот финал – главное разочарование в моей карьере. С той командой мы должны были выигрывать. Когда я встречал некоторых игроков «Реала» или «Барселоны», они удивлялись, как мы не выиграли Лигу чемпионов с такой командой. Это до сих пор причиняет мне боль», – признался Юнгберг в интервью Бену Фостеру.