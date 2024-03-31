Кин недоволен игрой Холанна

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

— Перед воротами Холанн лучший в мире, но его общая игра для футболиста такого уровня очень плохая, — цитирует Кина Football Tweet.

В текущем сезоне Холанн принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

После 29 туров «Манчестер Сити» находится на третьей позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды Хосепа Гвардиолы 64 набранных очка. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет три зачетных балла.