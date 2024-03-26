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Соседи из Лондона поспорят с «Арсеналом» за Диоманде

26 Марта 2024 • 12:59 Комментировать
Эштрела
...
Спортинг Л
29.03 23:30

Лондонский «Арсенал» столкнулся с конкуренцией в борьбе за центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. По информации от издания Record Portugal, «Челси» также готов выложить за ивуарийца 60 миллионов евро компенсации.

Источник сообщает, что несмотря на предложение «Челси», Диоманде на данный момент предпочитает перейти в «Арсенал». Правда, «синие» всё ещё не теряют надежд переубедить молодого футболиста.

20-летний Усман в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии отметился голом и результативной передачей. У игрока в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

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Челси Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2024 Усман Диоманде ещё теги

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