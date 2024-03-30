«Арсеналу» нравится Фергюсон, но есть одна проблема

Лондонский «Арсенал» высоко оценивает нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. «Канониры» с радостью пригласили бы в свои ряды молодого ирландца, но есть одна проблема. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «чайки» будут требовать за своего форварда огромные деньги, что пока отталкивает команду Микеля Артеты.

Источник также сообщает, что «Арсенал» не особо впечатлён тем, как Фергюсон проводит нынешний сезон. Тем не менее, лондонцы видят в Эване очень перспективного игрока.

19-летний Фергюсон отметился 6 голами в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет требовать за игрока в районе 120 миллионов евро.