Уокер и Стоунс пропустят матч с «Арсеналом», де Брёйне – тренируется

Защитники Кайл Уокер и Джон Стоунс не помогут «Манчестер Сити» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Арсенала». Об этом журналистам на пятничной пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Травма Уокера серьёзнее, чем травма Стоунса, но я не знаю, сколько игр он пропустит», - сказал Гвардиола.

В то же время Гвардиола дал понять, что Мануэль Аканджи, Эдерсон и Кевин де Брёйне должны сыграть.

«Де Брёйне вчера хорошо тренировался. Посмотрим на его состояние в ближайшие дни», - отметил специалист.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» пройдёт в воскресенье, 31 марта.