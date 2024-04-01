Игрок «Манчестер Сити» пытался подслушать тактику «Арсенала»

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходил большой матч – «Манчестер Сити» против «Арсенала». Несмотря на все усилия, команды так и не смогли размочить счёт – 0:0.

В социальных сетях появилось интересное видео, снятое с трибуны «Этихад Стэдиум». На нём видно, как во время вынужденной паузы (замена Натана Аке из-за травмы) тренер «Арсенала» Микель Артета даёт инструкции нескольким своим подопечным. В этот момент полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подходит поближе к соперникам и слушает установки наставника «канониров».

Услышанная информация не помогла Силве и «Манчестер Сити», ведь победить команде не удалось.