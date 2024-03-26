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Эксперт: Разбирательство между АПЛ и «Манчестер Сити» будет идти годами

26 Марта 2024 • 16:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

«Манчестер Сити» в феврале 2023 года обвинили в 115 финансовых нарушениях, и над клубом нависла угроза серьёзных санкций. Впрочем, ожидать скорого вердикта не стоит, считает Роб Уилсон – эксперт по футбольным финансам.

«Думаю, первое заседание мы увидим осенью, но это будет только начало. «Манчестер Сити» богаче АПЛ, поэтому подключит лучших юристов и лучших бухгалтеров, чтобы попытаться вытащить клуб. Вероятно, этот процесс будет длиться долгие годы, если вообще завершится.

«Манчестер Сити» затянет АПЛ в такое количество разбирательств, что дело может выдохнуться. Возьмите «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Там были единичные нарушения. И умножьте их на 115. Если одно обвинение рассматривают три месяца, то сколько времени замёт рассмотрение 115 обвинений? В отчёте о приговоре «Ноттингем Форест» было 25 000 слов. Умножьте это на 115. Масштаб огромный», - сказал Уилсон Grosvenor Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Роб Уилсон

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