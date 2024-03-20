Томиясу: «Я очень счастлив продлить свой контракт с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу прокомментировал подписание нового контракта с «канонирами». Японец поставил свою подпись под соглашением, которого рассчитано до лета 2026 года. В договоре также прописана опция автоматического продления ещё на один сезон.

«Я очень счастлив продлить контракт с «Арсеналом». Это одна из лучших команд на планете, я мечтал за неё играть. Надеюсь, я смогу стать лучше, чем раньше. Я всё ещё многому учусь у Микеля Артеты и партнёров по команде. У меня всё ещё есть потенциал для прогресса», – цитирует Томиясу официальный сайт «канониров».