«Манчестер Сити» нашёл замену де Брёйне

Стало известно, кого «Манчестер Сити» может приобрести в случае, если команду покинет полузащитник Кевин де Брёйне.

По информации журналиста Экрема Конура, «горожане» хотят подписать футболиста «Байера» Флориана Вирца.

В нынешнем сезоне на счету Вирца 36 игр за немецкий клуб, 11 голов и 17 ассистов на партнёров. За «Байер» он выступает с 2020 года.

Де Брёйне играет за «Манчестер Сити» с 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга». Его контракт с английским клубом действует до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.