«Арсенал» сделал выбор между Тони и нападающим из чемпионата Португалии

Лондонский «Арсенал» определился с тем, какой нападающий станет главной трансферной целью на ближайшее лето. «Канониры» сделали выбор между Айвеном Тони из «Брентфорда» и Виктором Дьёкерешом из лиссабонского «Спортинга».

По информации от Talksport, «канониры» приняли решение сделать ставку на нападающего из чемпионата Португалии. Проблемой пока является тот факт, что у Дьёкереша в контракте прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Тони и Дьёкереш ранее также были связаны с трансфером в лондонский «Челси». Виктор в нынешнем сезоне забил 22 гола и отдал 10 ассистов в 24 матчах чемпионата Португалии. Тони отметился 4 голами в 10 играх АПЛ.