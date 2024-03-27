Мадридский «Атлетико» проявил интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» Виктору Дьёкерешу.

Руководство «матрасников», изучая варианты усиления атаки, обратилось к кандидатуре 25-летнего шведа, но было поражено огромным ценником – 90 млн евро. Об этом сообщает Diario AS. Пока неизвестно, каким будет трансферный бюджет «Атлетико» грядущим летом, однако клуб вряд ли сможет позволить себе подобные траты.

Виктор Дьёкереш записал на свой счёт 36 забитых мячей и 14 результативных передач в 39 поединках за «Спортинг» в текущем сезоне. Основным претендентом на форварда считается лондонский «Арсенал».