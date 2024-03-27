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Летом «Спортинг» планирует заработать 200 миллионов евро на продажах игроков слухи

27 Марта 2024 • 18:41 Комментировать
Эштрела
...
Спортинг Л
29.03 23:30

Лиссабонский «Спортинг» планирует выручить 200 миллионов евро с продажи футболистов предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, для достижения цели португальца готовы расстаться с Гонсалу Инасиу, Усманом Диоманде и Виктором Дьёкерешом.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Инасиу и Диоманде составляет 40 миллионов евро, а Дьёкереш оценивается в 55 миллионов евро.

После 25 сыгранных туров «Спортинг» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Португалии, имея на своем счету 65 очков. Отрыв от идущей на второй строчке «Бенфики» составляет всего один балл, но у «Спортинга» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2024 Усман Диоманде ещё теги

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