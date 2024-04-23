«Бенфика» осталась в чемпионской гонке после победы над «Фаренсе»

«Бенфика» не теряет надежды побороться за титул в Примейре. В понедельник преследователи «Спортинга» гостили у «Фаренсе». В середине стартового тайма Оркун Кечю и Мохамед Беллуми обменялись голевыми ударами, а решающей стала попытка Артура Кабрала, который забил невероятный гол пяткой. На экваторе второй половины встречи точку поставил Альваро Фернандес - 1:3.

«Бенфика» практически гарантировала себе минимум второе место, отставание от «Спортинга» за четыре тура до финиша - семь очков.