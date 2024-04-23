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«Бенфика» осталась в чемпионской гонке после победы над «Фаренсе»

23 Апреля 2024 • 00:13 Комментировать
Фаренсе
1:3
Бенфика
окончен

«Бенфика» не теряет надежды побороться за титул в Примейре. В понедельник преследователи «Спортинга» гостили у «Фаренсе». В середине стартового тайма Оркун Кечю и Мохамед Беллуми обменялись голевыми ударами, а решающей стала попытка Артура Кабрала, который забил невероятный гол пяткой. На экваторе второй половины встречи точку поставил Альваро Фернандес - 1:3.

«Бенфика» практически гарантировала себе минимум второе место, отставание от «Спортинга» за четыре тура до финиша - семь очков.

Протокол игры  
Фаренсе1:3Бенфика
  16'Кекчю Оркун (0:1)
(1:1) Беллуми Мохамед23'  
  34'Кабрал Артур (1:2)
  67'Альваро Фернандес (1:3)
Вельо РикардоПасторСилва ГонсалуРосси ИгорОливейра ТалисИсидоро Фабрисио 55' (Касерес Факундо ( 55') Фалькао Клаудио  53' 90' (Гонсалвеш Витор ( 90') Барбоза Рафаэл II 69' (Элвис ( 69') Беллуми МохамедЗе Луиш Жозе 56' (Кошта Руи ( 56') Матиаш Марку 69' (Понде Кристиан ( 69')
Запасные: Мускат ЗакТалоша ЖоауКарвалью МигельДельгадо Франсиско
Трубин АнатолийБах АлександрОтаменди НиколасСилва АнтониуАльваро ФернандесФлорентину  26' 62' (Нерес Давид ( 62') Мариу Жоау  44'Ди Мария Анхель 84' (Рольхейсер Бенхамин ( 84') Кекчю ОркунГовейя Тьягу 62' (Невеш Жоау ( 62'Эурснес Фредрик 73') Кабрал Артур 84' (Леонардо Маркос ( 84')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIСилва Рафа
22 апреля. Стадион "Сан Луиш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фаренсе

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Фаренсе — Бенфика чемпионата Португалии — 22 апреля 2024
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