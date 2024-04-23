«Бенфика» осталась в чемпионской гонке после победы над «Фаренсе»

«Бенфика» не теряет надежды побороться за титул в Примейре. В понедельник преследователи «Спортинга» гостили у «Фаренсе». В середине стартового тайма Оркун Кечю и Мохамед Беллуми обменялись голевыми ударами, а решающей стала попытка Артура Кабрала, который забил невероятный гол пяткой. На экваторе второй половины встречи точку поставил Альваро Фернандес - 1:3.
«Бенфика» практически гарантировала себе минимум второе место, отставание от «Спортинга» за четыре тура до финиша - семь очков.
Протокол игры
|16'Кекчю Оркун (0:1)
|(1:1) Беллуми Мохамед23'
|34'Кабрал Артур (1:2)
|67'Альваро Фернандес (1:3)
Вельо Рикардо•Пастор•Силва Гонсалу•Росси Игор•Оливейра Талис•Исидоро Фабрисио55' (Касерес Факундо (55') •Фалькао Клаудио 53'90' (Гонсалвеш Витор (90') •Барбоза Рафаэл II69' (Элвис (69') •Беллуми Мохамед•Зе Луиш Жозе56' (Кошта Руи (56') •Матиаш Марку69' (Понде Кристиан (69')
Трубин Анатолий•Бах Александр•Отаменди Николас•Силва Антониу•Альваро Фернандес•Флорентину 26'62' (Нерес Давид (62') •Мариу Жоау• 44'Ди Мария Анхель84' (Рольхейсер Бенхамин (84') •Кекчю Оркун•Говейя Тьягу62' (Невеш Жоау (62'•Эурснес Фредрик73') •Кабрал Артур84' (Леонардо Маркос (84')
22 апреля. Стадион "Сан Луиш".
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