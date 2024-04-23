Известны итоги переговоров Аморима с клубом АПЛ

В понедельник рулевой «Спортинга» Рубен Аморим побывал в Англии. Как сообщает португальский Record, поездка специалиста была связана с переговорами с «Вест Хэмом». Лондонцы хотели вырваться вперёд в борьбе за Аморима, но не вышло – специалист «молотобойцев» не возглавит.

Отмечается, что не будет Аморима и у руля «Ливерпуля» - мерсисайдцы несколько остыли в интересе к этому специалисту. Не исключено, что португалец и вовсе предпочтёт перебраться не в Англию, а в другую страну.

Добавим, что «Спортинг» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. Вторая «Бенфика» отстаёт на семь очков.