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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известны итоги переговоров Аморима с клубом АПЛ

23 Апреля 2024 • 15:54 Комментировать

В понедельник рулевой «Спортинга» Рубен Аморим побывал в Англии. Как сообщает португальский Record, поездка специалиста была связана с переговорами с «Вест Хэмом». Лондонцы хотели вырваться вперёд в борьбе за Аморима, но не вышло – специалист «молотобойцев» не возглавит.

Отмечается, что не будет Аморима и у руля «Ливерпуля» - мерсисайдцы несколько остыли в интересе к этому специалисту. Не исключено, что португалец и вовсе предпочтёт перебраться не в Англию, а в другую страну.

Добавим, что «Спортинг» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. Вторая «Бенфика» отстаёт на семь очков.

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