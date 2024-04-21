«Порту» сломил сопротивление «Каса Пия»

В этом сезоне Примейры «Порту» ведёт борьбу только за третье место, но она очень упорная. «Драконы» в воскресенье гостили у «Каса Пия», середняков сезона. Вандерсон Галено открыл счет на 31-й минуте, но соперник ответил голевой атакой Нуну Морейры. После перерыва результативный удар Нико Гонсалеса стал победным для «Порту» - 2:1. Один из грандов пиренейского футбола делит третье место с «Брагой».