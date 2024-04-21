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«Порту» сломил сопротивление «Каса Пия»

21 Апреля 2024 • 22:02 Комментировать
Каса Пия
1:2
Порту
окончен

В этом сезоне Примейры «Порту» ведёт борьбу только за третье место, но она очень упорная. «Драконы» в воскресенье гостили у «Каса Пия», середняков сезона. Вандерсон Галено открыл счет на 31-й минуте, но соперник ответил голевой атакой Нуну Морейры. После перерыва результативный удар Нико Гонсалеса стал победным для «Порту» - 2:1. Один из грандов пиренейского футбола делит третье место с «Брагой».

Протокол игры  
Каса Пия1:2Порту
  31'Галено Вандерсон (0:1)
(1:1) Морейра Нуну37'  
  56'Нико Гонсалес (1:2)
Батишта РикардуНунеш ЖоауЗолотич Нермин  66' 74' (Жушту Самуэл ( 74') Тчамба ДуплексЛаррасабаль Гаиска  78'Нето Анжело  58' 74' (Кастро Пабло ( 74') Сеговия ТеласкоЛело ЛеонардоМорейра Нуну 82' (Ламейраш Рубен ( 82') Кардозо Фелиппе 83' (Лакксимикант Андре ( 83') Сома Юки 86' (Нейва Кристиан ( 86')
Запасные: Паэс ЛукасВарела ФернандуКрюгор Кевин МартинЖералдеш Андре
Рамош КлаудиуМариу Жоау III 46' (Ромариу ( 46') Пепе КеплерОтавио ЭдмилсонВенделл Боргес  90'Варела Алан 90' (Груйич Марко ( 90') Нико ГонсалесКонсейсау Франсишку 86' (Боржеш Гонсалу ( 86') Пепе VIГалено ВандерсонТареми Мехди 85' (Лодер Дэнни ( 85')
Запасные: Эуштакиу СтивенWendel SilvaЗе ПедроМендеш ЖоауРибейру Гонсалу
21 апреля. Стадион "Мунисипал де Риу Майор".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Каса Пия — Порту чемпионата Португалии — 21 апреля 2024
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