«Порту» сломил сопротивление «Каса Пия»

В этом сезоне Примейры «Порту» ведёт борьбу только за третье место, но она очень упорная. «Драконы» в воскресенье гостили у «Каса Пия», середняков сезона. Вандерсон Галено открыл счет на 31-й минуте, но соперник ответил голевой атакой Нуну Морейры. После перерыва результативный удар Нико Гонсалеса стал победным для «Порту» - 2:1. Один из грандов пиренейского футбола делит третье место с «Брагой».
Протокол игры
|31'Галено Вандерсон (0:1)
|(1:1) Морейра Нуну37'
|56'Нико Гонсалес (1:2)
Батишта Рикарду•Нунеш Жоау•Золотич Нермин 66'74' (Жушту Самуэл (74') •Тчамба Дуплекс•Ларрасабаль Гаиска• 78'Нето Анжело 58'74' (Кастро Пабло (74') •Сеговия Теласко•Лело Леонардо•Морейра Нуну82' (Ламейраш Рубен (82') •Кардозо Фелиппе83' (Лакксимикант Андре (83') •Сома Юки86' (Нейва Кристиан (86')
Рамош Клаудиу•Мариу Жоау III46' (Ромариу (46') •Пепе Кеплер•Отавио Эдмилсон•Венделл Боргес• 90'Варела Алан90' (Груйич Марко (90') •Нико Гонсалес•Консейсау Франсишку86' (Боржеш Гонсалу (86') •Пепе VI•Галено Вандерсон•Тареми Мехди85' (Лодер Дэнни (85')
21 апреля. Стадион "Мунисипал де Риу Майор".
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