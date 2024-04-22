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Не только «Ливерпуль»: Ещё один клуб АПЛ нацелен на Аморима

22 Апреля 2024 • 17:43 Комментировать

В последние недели Рубена Аморима называли фаворитом на пост главного тренера в «Ливерпуле». Впрочем, не только мерсисайдцы нацелены на талантливого португальского специалиста. Согласно информации The Athletic,переговоры по возможному назначению Аморима провёл «Вест Хэм».

По завершению сезона тренерское кресло в «Вест Хэме» может покинуть Дэвид Мойес, и «молотобойцы» прорабатывают разные варианты. На радаре клуба находится и Хулен Лопетеги, но всё же Рубен Аморим является приоритетным кандидатом.

Ранее Аморим говорил, что сейчас он сосредоточен на завершении сезона со «Спортингом».

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