Не только «Ливерпуль»: Ещё один клуб АПЛ нацелен на Аморима

В последние недели Рубена Аморима называли фаворитом на пост главного тренера в «Ливерпуле». Впрочем, не только мерсисайдцы нацелены на талантливого португальского специалиста. Согласно информации The Athletic,переговоры по возможному назначению Аморима провёл «Вест Хэм».

По завершению сезона тренерское кресло в «Вест Хэме» может покинуть Дэвид Мойес, и «молотобойцы» прорабатывают разные варианты. На радаре клуба находится и Хулен Лопетеги, но всё же Рубен Аморим является приоритетным кандидатом.

Ранее Аморим говорил, что сейчас он сосредоточен на завершении сезона со «Спортингом».