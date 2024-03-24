Аморим – один из кандидатов на замену Клоппу в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» сохраняет интерес к главному тренеру лиссабонского «Спортинга» Рубену Амориму. По информации от журналиста Николо Скиры, португальский специалист может заменить в конце сезона Юргена Клоппа, который решил взять год на паузу.

Аморим является не единственным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что приоритетом для руководства является приглашение Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера», который ранее выступал за мерсисайдцев в качестве футболиста. Впрочем, в услугах испанского специалиста также заинтересована мюнхенская «Бавария».