«Спортинг» снова лидирует после волевой победы над «Эштрелой»

В 27-м туре Примейры «Спортинг» гостил у «Эштрелы», ведущей борьбу за выживание. В первой половине стартового тайма стороны обменялись результативными ударами Лионеля Букки и Жуана Паулинью, оба забили головой. Под конец 45-й минутки фавориты снова отличились благодаря рикошету после удара Нуну Сантуша.

«Спортинг» вернулся на первое место, потеснив «Бенфику». Соперник - 13-й.