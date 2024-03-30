«Спортинг» снова лидирует после волевой победы над «Эштрелой»

В 27-м туре Примейры «Спортинг» гостил у «Эштрелы», ведущей борьбу за выживание. В первой половине стартового тайма стороны обменялись результативными ударами Лионеля Букки и Жуана Паулинью, оба забили головой. Под конец 45-й минутки фавориты снова отличились благодаря рикошету после удара Нуну Сантуша.
«Спортинг» вернулся на первое место, потеснив «Бенфику». Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Букка Лионель16'
|23'Паулинью Жуан (1:1)
|40'Сантуш Нуну II (1:2)
Брижидо Бруно•Гаспар Киалонга•Лопеш Мигел•Фонсека Диогу•Нану Гомеш46' (Н'До Режис (46') • 67'Алосио• 37'Кордейру Леонарду 31'46' (Сантос Хеверттон (46') •Лима Рубен60' (Тавареш Роналду (60') •Лео Родригес•Кикаш60' (Мансур (60') •Букка Лионель71' (Са Педру (71')
Израэль Франко•Сент-Жюст Йерри•Диоманде Усман•Матеус Рейс 22'46' (Инасиу Гонсалу (46') •Катамо Джени80' (Эсгаю Рикарду (80') •Морита Хидемаса80' (Юлманд Мортен (80') •Браганса Даниэл•Сантуш Нуну II90' (Куарежма Эдуарду (90') •Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Паулинью Жуан
29 марта. Стадион "Эстадио Жозе Гомеш".
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