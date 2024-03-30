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Чемпионат Португалии

«Спортинг» снова лидирует после волевой победы над «Эштрелой»

30 Марта 2024 • 01:32 Комментировать
Эштрела
1:2
Спортинг Л

В 27-м туре Примейры «Спортинг» гостил у «Эштрелы», ведущей борьбу за выживание. В первой половине стартового тайма стороны обменялись результативными ударами Лионеля Букки и Жуана Паулинью, оба забили головой. Под конец 45-й минутки фавориты снова отличились благодаря рикошету после удара Нуну Сантуша.

«Спортинг» вернулся на первое место, потеснив «Бенфику». Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Эштрела1:2Спортинг Л
(1:0) Букка Лионель16'  
  23'Паулинью Жуан (1:1)
  40'Сантуш Нуну II (1:2)
Брижидо БруноГаспар КиалонгаЛопеш МигелФонсека ДиогуНану Гомеш 46' (Н'До Режис ( 46'  67') Алосио  37'Кордейру Леонарду  31' 46' (Сантос Хеверттон ( 46') Лима Рубен 60' (Тавареш Роналду ( 60') Лео РодригесКикаш 60' (Мансур ( 60') Букка Лионель 71' (Са Педру ( 71')
Запасные: Филипе АнтониуАндре СилваВарела НилтонОукли-Бут Тэшен
Израэль ФранкоСент-Жюст ЙерриДиоманде УсманМатеус Рейс  22' 46' (Инасиу Гонсалу ( 46') Катамо Джени 80' (Эсгаю Рикарду ( 80') Морита Хидемаса 80' (Юлманд Мортен ( 80') Браганса ДаниэлСантуш Нуну II 90' (Куарежма Эдуарду ( 90') Тринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПаулинью Жуан
Запасные: Коба КуандредиЭдвардс МаркусНету ЛуишПинту ДиогуРафаэль да Сильва
29 марта. Стадион "Эстадио Жозе Гомеш".

 

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