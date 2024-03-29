«Ливерпуль» определился с главным кандидатом на замену Клоппу

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим стал основным кандидатом на пост в «Ливерпуле».

Как сообщалось ранее, руководство мерсисайдцев видело сменщиком Юргена Клоппа наставника «Байера» Хаби Алонсо, однако испанец решил остаться в Леверкузене ещё как минимум на один сезон. По данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь приоритетной для «Ливерпуля» считается кандидатура Рубена Аморима. Представители английского гранда знают о пункте отступных, прописанном в действующей контракте португальца со «Спортингом». Впрочем, в шорт-листе «красных» фигурируют и другие имена.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Договор 39-летнего тренера рассчитан до 2026 года.