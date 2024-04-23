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Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ

23 Апреля 2024 • 13:44 Комментировать (1)
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.30 X 4.90 2 1.40
24.04 22:00

Тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим вряд ли возглавит лондонский «Вест Хэм» ближайшим летом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, португальский специалист не горит желанием возглавлять «молотобойцев» после встречи с руководством в Лондоне.

Напомним, интерес к Амориму проявляет «Ливерпуль», но переговоры между Рубеном и мерсисайдами пока находятся в режиме ожидания. Также есть вероятность, что если «Челси» уволит Маурисио Почеттино, португалец займёт тренерское кресло на «Стэмфорд Бридж». Специалист давно нравится владельцам «синих».

«Спортинг» Аморима в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая соседей из «Бенфики» на 7 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
23 Апреля 2024 в 14:02
Нормально так чувак приехал - от ливера до пенсии и мимо Вест Хэма)
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