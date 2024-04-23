Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ

Тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим вряд ли возглавит лондонский «Вест Хэм» ближайшим летом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, португальский специалист не горит желанием возглавлять «молотобойцев» после встречи с руководством в Лондоне.

Напомним, интерес к Амориму проявляет «Ливерпуль», но переговоры между Рубеном и мерсисайдами пока находятся в режиме ожидания. Также есть вероятность, что если «Челси» уволит Маурисио Почеттино, португалец займёт тренерское кресло на «Стэмфорд Бридж». Специалист давно нравится владельцам «синих».

«Спортинг» Аморима в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая соседей из «Бенфики» на 7 очков.