Аморим летит на переговоры с двумя клубами АПЛ

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прямо сейчас, в понедельник вечером, летит из Португалии в Лондон на частном самолёте. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Педро Сепульведа.

Согласно опубликованным данным, самолёт с Аморимом на борту приземлится в Англии в 17:58 по местному времени (в 19:58 по Москве).

По данным источника, у Аморима в Англии запланированы переговоры с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

Добавим, что «Спортинг» Рубена Аморима уверенно лидирует в чемпионате Португалии. Вторая «Бенфика» отстаёт на 10 очков, хотя и имеет матч в запасе.