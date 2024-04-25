Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Порту» объявил о продлении контракта с тренером Консейсау официально

25 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать

«Порту» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сержиу Консейсау. 49-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

Консейсау тренирует «Порту» довольно давно – с лета 2017 года. В последние месяцы специалиста не раз связывали с переходом в более статусный клуб. Прежний трудовой договор Сержиу был рассчитан до ближайшего лета.

«Порту» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От лидирующего «Спортинга» команда отстаёт на 18 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Порту Сержиу Консейсау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Жезус может перейти в испанский топ-клуб «Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России рассказал, почему «Локомотив» проиграл финальную серию Кубка Гагарина Бывший защитник «Металлурга» оценил прошедший сезон КХЛ Кожевников сравнил Третьяка и Набокова из «Металлурга» Канарейкин: Никто не ожидал, что в финале победит «Металлург» Кожевников назвал главное открытие сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
18:59 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» объявил о продлении контракта с тренером Консейсау официально
15:51 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» придумал, как удержать Аморима
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
24 Апреля
20:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за хавбеком «Бенфики» слухи
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с увольнением Почеттино, назван фаворит на пост нового тренера
23 Апреля
16:58 · Англия. Премьер-лига
Аморим выдвинул требование «Ливерпулю»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Известны итоги переговоров Аморима с клубом АПЛ
13:44 · Англия. Премьер-лига
Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ 1
07:51 · Германия. Бундеслига
«Баварии» предложили нового защитника - названо имя
00:13 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» осталась в чемпионской гонке после победы над «Фаренсе»
22 Апреля
22:20 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов возглавить английский клуб слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим летит на переговоры с двумя клубами АПЛ 1
17:43 · Англия. Премьер-лига
Не только «Ливерпуль»: Ещё один клуб АПЛ нацелен на Аморима
21 Апреля
22:02 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» сломил сопротивление «Каса Пия»
20 Апреля
02:18 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный дорогостоящий новичок «Ливерпуля» в случае назначения Аморима 1 слухи
Все новости
Рекомендуем