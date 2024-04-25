«Порту» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сержиу Консейсау. 49-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

Консейсау тренирует «Порту» довольно давно – с лета 2017 года. В последние месяцы специалиста не раз связывали с переходом в более статусный клуб. Прежний трудовой договор Сержиу был рассчитан до ближайшего лета.

«Порту» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От лидирующего «Спортинга» команда отстаёт на 18 очков.