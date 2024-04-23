Аморим выдвинул требование «Ливерпулю»

Рубена Аморима называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля», который по завершению сезона оставит Юрген Клопп. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Педро Сепульведу, Аморим потребовал у «Ливерпуля» трёхлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов фунтов за сезон, а также подписной бонус. При этом «красные» предложили португальцу более низкий оклад.

В то же время ранее в прессе появлялась информация о том, что Аморим «Ливерпуль» не возглавит.

Добавим, что 39-летний Рубен Аморим сейчас хорошо показывает себя у руля лиссабонского «Спортинга».

Известны итоги переговоров Аморима с клубом АПЛ