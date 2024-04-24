«Зенит» следит за хавбеком «Бенфики»

Турецкий полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю находится в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Бруно Андраде.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, пять раз поразил сетку ворот соперников и оформил десять результативных передач.

Трудовой договор Кекчю с «Бенфикой» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.

Сегодня, 24 апреля, «Зенит» примет на «Газпром Арене» казанский «Рубин» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Начало — в 20:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.