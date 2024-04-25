«Спортинг» придумал, как удержать Аморима

В последние недели Рубен Аморим, главный тренер лиссабонского «Спортинга», регулярно становится героем слухов. Молодого специалиста связывают не только с «Ливерпулем», но и с «Вест Хэмом».

В то же время A Bola рассказывает о том, что «Спортинг» делает всё возможное для сохранения Аморима в клубе. «Львы» вот-вот продлят контракты с несколькими основными игроками команды, а также гарантируют Амориму двух-трёх новичков высокого уровня летом. В Лиссабоне надеются, что эти аргументы убедят тренера продолжить работу.

Ранее появлялась информация о том, что Аморим и его агент оказывали давление на «Ливерпуль».