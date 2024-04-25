«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»

«Ньюкасл» занимает лидирующие позиции в борьбе за центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. По информации от A Bola, команда Эдди Хау опережает в гонке две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал».

Сообщается, что в контракте у Диоманде прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Пока неизвестно, собирается ли «Ньюкасл» платить эти деньги, или же попытается сбить ценник путём переговоров.

Ранее сообщалось, что Диоманде хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Из всех заинтересованных клубов такую перспективу футболисту может предложить только «Арсенал».