Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим всё ближе к переезду в Англию.

Как сообщалось ранее, португалец уже прилетел в Англию, где проведёт переговоры с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». По данным журналиста Грэма Бэйли, Аморим готов занять пост во главе «молотобойцев»: владельцу лондонского клуба уже доложили, что наставник ответит согласием, если получит официальное предложение.

Напомним, несколько недель назад Рубен Аморим был назван основным кандидатом на должность главного тренера «Ливерпуля», которую по окончании сезона покинет Юрген Клопп.

Контракт нынешнего рулевого «Вест Хэма» Дэвида Мойеса истекает в июне текущего года.