«Челси» рассматривает вариант с увольнением Почеттино, назван фаворит на пост нового тренера

Лондонский «Челси» ближайшим летом вполне может уволить своего главного тренера Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Сэми Мокбела, в клубе всерьёз рассматривают идею расставания с аргентинским специалистом.

Источник сообщает, что главным фаворитом на пост нового тренера «Челси» считается Рубен Аморим, за которым руководство следит на протяжение достаточно длительного времени. Впрочем, в приглашении португальца также заинтересован «Ливерпуль», который ищет замену Юргену Клоппу.

Напомним, «Челси» под руководством Почеттино сейчас борется за попадание в Лигу Европы. Команда находится на девятом месте в АПЛ, но от шестой строчки её отделяет всего три очка.