«Баварии» предложили нового защитника - названо имя

Защитник «Порту» Алан Варела может перебраться в европейский суперклуб. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, в услугах футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Агенты предложили услуги своего игрока немецкому гранду. «Бавария», в свою очередь, не спешит начинать конкретные переговоры. Варела является для мюнхенцев одним из вариантов усиления оборонительной линии. Его клаузула составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Алан провел 26 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.