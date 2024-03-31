Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о фаворите в чемпионской борьбе в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. По мнению специалиста, сейчас преимущество в гонке за титул не у его команды.

«Является ли «Ливерпуль» фаворитом АПЛ? Да. «Арсенал» — вторые фавориты, мы — третьи. Кто бы ни оказался сверху, тот и фаворит. Сегодня все было в наших руках, но теперь это не так», — сказал Гвардиола журналистам.

Сегодня, 31 марта, «Манчестер Сити» поделил очки с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура Английской премьер-лиги и остался на третьем месте в турнирной таблице.