Гвардиола оценил игру «Арсенала» в обороне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Арсеналом» (0:0) высказался об игре соперника в обороне.

«Как справиться с низким блоком «Арсенала»? Может, убить кого-нибудь. Они хорошо обороняются, Холанн был в окружении. Они хорошо защищались большим количеством игроков. Играть против низкого блока действительно сложно. Мы предпочли бы победить, но вынуждены согласиться на ничью», - сказал Гвардиола журналистам.

«Арсенал» (65 очков) на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Сити» (64 очка) – третье. Лидером является «Ливерпуль» (67 очков).