Появились новости о состоянии де Брёйне

В «Манчестер Сити» с оптимизмом смотрят на возможность участия Кевина де Брёйне в ближайшем матче Премьер-лиги против «Арсенала». Как сообщает ESPN, бельгийский полузащитник должен возобновить тренировки в общей группе в четверг. Это позволит де Брёйне подготовиться к важнейшей битве с «канонирами».

Напомним, что последний матч против «Ньюкасла» де Брёйне пропускал из-за проблем с пахом. Повреждение помешало Кевину сыграть за сборную Бельгии в мартовских товарищеских матчах против Ирландии и Англии.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдёт в воскресенье, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.