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Появились новости о состоянии де Брёйне

27 Марта 2024 • 18:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

В «Манчестер Сити» с оптимизмом смотрят на возможность участия Кевина де Брёйне в ближайшем матче Премьер-лиги против «Арсенала». Как сообщает ESPN, бельгийский полузащитник должен возобновить тренировки в общей группе в четверг. Это позволит де Брёйне подготовиться к важнейшей битве с «канонирами».

Напомним, что последний матч против «Ньюкасла» де Брёйне пропускал из-за проблем с пахом. Повреждение помешало Кевину сыграть за сборную Бельгии в мартовских товарищеских матчах против Ирландии и Англии.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдёт в воскресенье, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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