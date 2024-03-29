Артета: «В случае победы над «Манчестер Сити» мы получим серьёзный импульс»

Наставник «Арсенала» Микель Артета дал комментарий о предстоящем матче с «Манчестер Сити». По словам испанца, игра является важной, но нельзя сказать, что в ней определяется чемпион.

«Я полностью доверяю своим футболистам. Показывать, на что мы способны, нужно на футбольном поле, а за пределами поля это всего лишь разговоры.

Это важная игра для обеих команд. В случае победы мы получим серьёзный импульс, но чтобы выиграть титул Премьер-лиги, нам нужно будет пройти ещё много игр», - сказал Артета в ходе пятничной пресс-конференции.

«Арсенал» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с 64 очками. «Манчестер Сити» идёт третьим, набрав 63 балла.