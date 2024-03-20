Два футбольный гранда — «Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из Английской премьер-лиги за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщает Mail Online.

По данным источника, «Манчестер Сити» находится в ожидании суда, который рассмотрит 115 обвинений, выдвинутых АПЛ в адрес «горожан».

Утверждается, что в сторону «Челси» пока нет никаких обвинений, но есть подозрения в нарушении правил финансового фейр-плей, ведь с 2022 года «синие» потратили более миллиарда евро на трансферы.

По сообщениям The Telegraph, чтобы избежать наказания ближайшим летом «Челси» должен заработать на продаже игроков минимум 117 миллионов евро.

При этом не исключено, что оба клуба могут отделаться снятием очков, как это было с «Эвертоном» и «Ноттингем Форест».